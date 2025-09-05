Газета
Политика

Стармер назначил главой МИД Великобритании Иветт Купер

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел масштабные перестановки в кабинете министров. Новым министром иностранных дел назначена бывшая глава МВД Иветт Купер, сообщила канцелярия главы правительства.

56-летняя Купер сменила на этом посту Дэвида Лэмми. Он получил должность заместителя премьер-министра и министра юстиции. А руководителем МВД назначена Шабана Махмуд, возглавлявшая до этого минюст.

3 июля Sky News сообщал, что в Лейбористской партии недовольны работой правительства. По данным телеканала, Стармеру дали понять, что он может лишиться поста, если ситуация не улучшится. Издание отмечало, что премьер может сохранить пост, если Лейбористская партия добьется хороших результатов на грядущих майских выборах.

Стармер занимает пост премьер-министра Великобритании с 2024 г. Политик возглавил Лейбористскую партию еще в апреле 2020 г., победив в первом туре с результатом 56,2% голосов.

