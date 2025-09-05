Стармер назначил главой МИД Великобритании Иветт Купер

3 июля Sky News сообщал, что в Лейбористской партии недовольны работой правительства. По данным телеканала, Стармеру дали понять, что он может лишиться поста, если ситуация не улучшится. Издание отмечало, что премьер может сохранить пост, если Лейбористская партия добьется хороших результатов на грядущих майских выборах.