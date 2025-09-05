Медведев посетил пункт пропуска на границе России и Финляндии

Финляндия официально стала 31-м членом НАТО в апреле 2023 г. Президент РФ Владимир Путин до этого отмечал, что у Хельсинки могут возникнуть проблемы на фоне присоединения к альянсу. По словам лидера РФ, до этого у России с Финляндией были самые добрые и сердечные отношения.