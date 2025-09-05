Медведев посетил пункт пропуска на границе России и Финляндии
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев побывал в Светогорске Ленинградской области, где осмотрел автомобильный пункт пропуска на границе с Финляндией.
«Посмотрели на границу. Тихо, спокойно. Никто никуда не ходит. Не наше решение. Но посмотрим, что дальше будет происходить», – сказал он (цитата по ТАСС).
Медведев подчеркнул, что Россия будет учитывать изменившийся характер отношений с Финляндией после вступления страны в НАТО. Он отметил, что, безусловно, это их суверенное решение, но это «повлечет последствия».
1 сентября в городе Миккели недалеко от российской границы начал работу штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе. Его задачами названы планирование, подготовка и проведение совместных учений и других мероприятий.
Финляндия официально стала 31-м членом НАТО в апреле 2023 г. Президент РФ Владимир Путин до этого отмечал, что у Хельсинки могут возникнуть проблемы на фоне присоединения к альянсу. По словам лидера РФ, до этого у России с Финляндией были самые добрые и сердечные отношения.