Суд в Париже рассмотрит дело об экстрадиции баскетболиста Касаткина в октябре

Касаткина задержали в аэропорту им. Шарля де Голля в Париже 21 июня. В Вашингтоне его подозревают в связях с преступной группой, которая в 2020–2022 г. совершила хакерские атаки на компьютерные системы около 900 компаний и двух федеральных правительственных учреждений в США. Спортсмен свою вину не признал. Согласно американскому законодательству, ему может грозить до 25 лет тюремного заключения.