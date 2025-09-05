Газета
Главная / Политика /

Суд в Париже рассмотрит дело об экстрадиции баскетболиста Касаткина в октябре

Ведомости

Слушание по делу об экстрадиции российского баскетболиста Даниила Касаткина в США пройдет по существу в парижском суде в середине октября, передает «РИА Новости» со ссылкой на его адвоката Фредерика Бело. В Соединенных штатах спортсмена обвиняют в соучастии в киберпреступлениях.

«В следующую среду (10 сентября) состоится слушание в следственной палате, на котором Даниилу официально будет задан вопрос о его согласии на экстрадицию. Поскольку он откажется, я смогу запросить копию ордера», – отметил представитель защиты Касаткина. Он пояснил, что спустя месяц стороны представят свои аргументы во время рассмотрения дела по существу.

27 августа ТАСС сообщал, что суд в Париже отказался освободить Касаткина из тюрьмы до вынесения решения по запросу об экстрадиции в США. При этом из пояснений в суде ограничились только фразой: «без мотивировки». После оглашения вердикта баскетболиста вывели из зала суда под конвоем.

Касаткина задержали в аэропорту им. Шарля де Голля в Париже 21 июня. В Вашингтоне его подозревают в связях с преступной группой, которая в 2020–2022 г. совершила хакерские атаки на компьютерные системы около 900 компаний и двух федеральных правительственных учреждений в США. Спортсмен свою вину не признал. Согласно американскому законодательству, ему может грозить до 25 лет тюремного заключения.

