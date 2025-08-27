Суд в Париже отказал Касаткину в освобождении до решения по экстрадиции в США

Вашингтон подозревает его в причастности к хакерским атакам. По версии следствия, он был связан с преступной группой, которая в 2020–2022 г. совершила хакерские атаки на компьютерные системы около 900 компаний и двух федеральных правительственных учреждений в США с использованием программ-вымогателей. Касаткин не признает вину.