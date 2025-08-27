Суд в Париже отказал Касаткину в освобождении до решения по экстрадиции в США
Суд в Париже отклонил ходатайство защиты российского баскетболиста Даниила Касаткина о его освобождении из тюрьмы до вынесения решения по запросу об экстрадиции в США, где его обвиняют в соучастии в киберпреступлениях. Об этом сообщает ТАСС.
Французский суд не стал пояснять мотивы своего решения, ограничившись формулировкой «без мотивировки». После оглашения вердикта сотрудники пенитенциарной системы вывели спортсмена из зала суда под конвоем. Как отметили в суде, Касаткин имеет право обжаловать отказ до окончательного решения по экстрадиции.
Касаткин может получить до 25 лет тюремного заключения по уголовным статьям американского законодательства, также передает ТАСС. «Согласно полученному от США ордеру на экстрадицию, [Даниилу Касаткину] может быть назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы по статье «Компьютерное мошенничество» и до 20 лет по статье «Электронное мошенничество», – отметила судья.
Об аресте Касаткина стало известно 9 июля. Уточнялось, что спортсмен был задержан в аэропорту им. Шарля де Голля в Париже 21 июня.
Вашингтон подозревает его в причастности к хакерским атакам. По версии следствия, он был связан с преступной группой, которая в 2020–2022 г. совершила хакерские атаки на компьютерные системы около 900 компаний и двух федеральных правительственных учреждений в США с использованием программ-вымогателей. Касаткин не признает вину.