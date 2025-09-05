Газета
Главная / Политика /

Путин после участия в ВЭФ прилетел с рабочим визитом в Самару

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин прилетел в Самару из Владивостока, где он выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), передает корреспондент «Ведомостей».

Российский лидер посетит предприятие «ОДК-Кузнецов», специализирующееся на авиационных и ракетных двигателях. Он проведет совещание по вопросам двигателестроения, а затем встретится с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

5 сентября главной темой выступления Путина на традиционной пленарной сессии ВЭФ стало социально-экономическое развитие Дальнего Востока. Затем модератор встречи – телеведущая Мария Рыбакова – задавала президенту вопросы. По словам главы государства, расходы РФ растут из-за реализации масштабных инфраструктурных проектов. Влияют также траты на социальную сферу и проведение спецоперации, уточнил он. Президент подчеркнул, что повышать доходы и производительность труда необходимо, однако делать это важно не за счет увеличения налоговой нагрузки.

