Путин после участия в ВЭФ прилетел с рабочим визитом в Самару

5 сентября главной темой выступления Путина на традиционной пленарной сессии ВЭФ стало социально-экономическое развитие Дальнего Востока. Затем модератор встречи – телеведущая Мария Рыбакова – задавала президенту вопросы. По словам главы государства, расходы РФ растут из-за реализации масштабных инфраструктурных проектов. Влияют также траты на социальную сферу и проведение спецоперации, уточнил он. Президент подчеркнул, что повышать доходы и производительность труда необходимо, однако делать это важно не за счет увеличения налоговой нагрузки.