СМИ: около 150 человек вышли на майдан в Киеве из-за нового закона о ВСУ

В августе газета Financial Times писала, что на Украине усиливается недовольство силовой мобилизацией и ужесточается критика в адрес властей и военного командования. Уже тогда издание привело в пример несколько массовых протестов, например, в Виннице. Там 80 человек поздно вечером собрались возле стадиона, где содержали недавно мобилизованных мужчин, требуя их освободить.