СМИ: около 150 человек вышли на майдан в Киеве из-за нового закона о ВСУ
В Киеве на площади Независимости проходят акции протеста против принятия законопроекта, который предусматривает ужесточение ответственности военнослужащих за невыполнение приказов, сообщило украинское издание «Страна». По состоянию на 20:40 мск на митинге присутствовало около 150 человек.
По данным издания, протестующие выкрикивают лозунги: «Военные не рабы!» и «Защитите права военных!». Организаторы акции подчеркнули, что новые нормы прекращают работу механизма, в соответствии с которым военные, самовольно покинувшие часть, могли вернуться в другие подразделения. С принятием закона их заставят находиться «в тех же условиях, откуда они уходили», пишет издание.
Кроме того, митингующие считают необходимым принять закон о военном омбудсмене, чтобы защитить права солдат. Они требуют от власти «отказаться от практики закручивания гаек в армии».
В августе газета Financial Times писала, что на Украине усиливается недовольство силовой мобилизацией и ужесточается критика в адрес властей и военного командования. Уже тогда издание привело в пример несколько массовых протестов, например, в Виннице. Там 80 человек поздно вечером собрались возле стадиона, где содержали недавно мобилизованных мужчин, требуя их освободить.