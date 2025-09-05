Депутат Рады предложил запретить на Украине мультсериал «Маша и Медведь»

На Украине в течение нескольких лет идет вытеснение русской культуры и языка. 4 сентября уполномоченный по защите государственного языка республики Елена Ивановская заявила, что в республике предусмотрены штрафы за нарушение закона «об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому транспортные услуги на территории Украины предоставляются на украинском языке. Речь шла о таксисте в Харькове, который во время поездки не хотел выключать песню на русском языке по просьбе пассажира и отказался обслуживать его на украинском.