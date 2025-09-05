Депутат Рады предложил запретить на Украине мультсериал «Маша и Медведь»
В мультсериале «Маша и Медведь» якобы содержится российская пропаганда в виде самовара и мелодий на балалайке в некоторых сценах, а также других символов, поэтому его необходимо запретить на территории Украины, написал депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин в колонке для издания «24-й канал».
«Я уже направил обращение в центр противодействия дезинформации СНБО, министерство цифровой трансформации и службу безопасности. Главный месседж – заблокировать на территории Украины канал "Маша и Медведь"», – заявил депутат.
По его словам, «примерами пропаганды» в мультсериале также можно назвать Машу, которая в одном из эпизодов появляется в фуражке с красной звездой. Он вспомнил статьи в газетах The Times и Helsingin Sanomat, где героиня сравнивается с президентом России Владимиром Путиным, а Медведь – с самой Россией.
На Украине в течение нескольких лет идет вытеснение русской культуры и языка. 4 сентября уполномоченный по защите государственного языка республики Елена Ивановская заявила, что в республике предусмотрены штрафы за нарушение закона «об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому транспортные услуги на территории Украины предоставляются на украинском языке. Речь шла о таксисте в Харькове, который во время поездки не хотел выключать песню на русском языке по просьбе пассажира и отказался обслуживать его на украинском.