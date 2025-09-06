Bloomberg: США сократили бюджет космического отдела минторга на 40%
Администрация президента США Дональда Трампа уменьшила годовой бюджет управления космической коммерции (OSC) министерства торговли примерно на 40%. Это может угрожать программе по минимизации риска столкновений спутников на орбите, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, ознакомленные с ситуацией.
Как отметили собеседники издания, теперь управление может рассчитывать только на $37 млн из $65 млн бюджета. При этом указанная сумма уже освоена, подчеркнуто в материале агентства. Программа TraCSS по предоставлению операторам спутников бесплатных данных, которые позволяют предотвратить столкновения, таким образом находится под угрозой.
Агентство также напомнило, что в марте в Белом доме уже предлагали сократить финансирование OSC почти на 85% в следующем финансовом году. Тогда эта инициатива вызвала волну критики среди представителей отрасли.
В августе гендиректор NASA Йозеф Ашбахер в интервью газете Financial Times говорил, что предлагаемое сокращение финансирования агентства является «тревожным звонком» для Евросоюза. По его словам, такое решение может повлиять примерно на половину бюджета европейского космического агентства (ЕКА) на исследования. Издание сообщало, что Белый дом предложил свернуть несколько проектов, поддерживающих европейские космические амбиции. Инициативы коснулись и космической станции Lunar Gateway, предназначенной для вывода на орбиту Луны.