Bloomberg: США сократили бюджет космического отдела минторга на 40%

В августе гендиректор NASA Йозеф Ашбахер в интервью газете Financial Times говорил, что предлагаемое сокращение финансирования агентства является «тревожным звонком» для Евросоюза. По его словам, такое решение может повлиять примерно на половину бюджета европейского космического агентства (ЕКА) на исследования. Издание сообщало, что Белый дом предложил свернуть несколько проектов, поддерживающих европейские космические амбиции. Инициативы коснулись и космической станции Lunar Gateway, предназначенной для вывода на орбиту Луны.