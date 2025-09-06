Норвегия вслед за ЕС снизила потолок цен на российскую нефть

По данным правительства, импорт российской нефти и нефтепродуктов в Норвегию и передача ее в третьи страны запрещены, как и оказание брокерских услуг, предоставление технической и финансовой помощи, связанной с торговлей, брокерской деятельностью или транспортировкой российской нефти в другие страны. Однако, как отмечается в релизе, предоставление таких услуг разрешено в отношении нефти или нефтепродуктов, приобретаемых в установленной в правилах верхней границе цен. Теперь эта верхняя граница цен снижена с $60 до $47,6.