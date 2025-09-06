Газета
Главная / Политика /

Норвегия вслед за ЕС снизила потолок цен на российскую нефть

Ведомости

Норвегия приняла решение о снижении ценового потолка на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель. Изменения необходимы для реализации в стране санкций Евросоюза, сообщается на сайте норвежского правительства.

Королевство приняло такое решение 5 сентября. Оно согласовано со снижением ЕС верхнего предела цен на нефть, которое вступило в силу с 3 сентября. Таким образом, как отметили в правительстве, новый ценовой потолок российскую нефть, принятый в странах ЕС, теперь действует и в Норвегии, а изменение «приближает верхний предел цен на нефть к себестоимости добычи и снижает доходы России от экспорта нефти».

«Эти доходы используются в российской военной экономике и, следовательно, усиливают угрозу для Украины и остальной Европы», – говорится в заявлении.

Канада снизила потолок цен на нефть из России

Политика / Международные отношения

По данным правительства, импорт российской нефти и нефтепродуктов в Норвегию и передача ее в третьи страны запрещены, как и оказание брокерских услуг, предоставление технической и финансовой помощи, связанной с торговлей, брокерской деятельностью или транспортировкой российской нефти в другие страны. Однако, как отмечается в релизе, предоставление таких услуг разрешено в отношении нефти или нефтепродуктов, приобретаемых в установленной в правилах верхней границе цен. Теперь эта верхняя граница цен снижена с $60 до $47,6.

Планируется, что оставшуюся часть 18-го пакета санкций Норвегия введет в свое законодательство в ближайшее время. 

