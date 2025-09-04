Газета
Канада снизила потолок цен на нефть из России

Ведомости

Канада вслед за Евросоюзом и Великобританией снизила потолок цен на нефть из России с $60 до $47,6 за баррель. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства страны. Россия не признает ограничения цены.

Инициатива предусматривает 45-дневный период, в течение которого товары, погруженные на судно и выгруженные в пункте назначения, не будут облагаться налогом.

18 июля послы Европейского союза (ЕС) одобрили 18-й пакет санкций против России. В частности, они коснулись российской нефти. ЕС трансформирует предельную цену на российскую сырую нефть в динамичный механизм, который будет оставаться на 15% ниже среднерыночной цены. Новая предельная цена составит $47,6 за баррель и будет автоматически корректироваться каждые шесть месяцев с возможностью внесения специальных изменений.

В тот же день Великобритания ввела аналогичную меру. Она вступила в силу 2 сентября. Санкции касаются морских поставок российских нефтяных продуктов в третьи страны, а также между третьими странами.

