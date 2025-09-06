Российские военные поразили склады боеприпасов ВСУ
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ поразили склады боеприпасов и материальных средств вооруженных сил Украины (ВСУ) и пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 142 районах. Об этом сообщило Минобороны России.
Системы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали пять управляемых авиационных бомб и 160 беспилотников самолетного типа. Кроме того, силы Черноморского флота уничтожили украинский быстроходный безэкипажный катер.
В ночь на 6 сентября средства ПВО сбили 34 украинских БПЛА самолетного типа над российскими регионами. Атаки были отражены над акваторией Черного моря, Смоленской, Брянской, Белгородской и Калужской областями, а также Краснодарским краем.
5 сентября российские военнослужащие ликвидировали шесть украинских быстроходных безэкипажных катеров в северо-западной части Черного моря. Силы противовоздушной обороны с 30 августа по 5 сентября перехватили 12 управляемых авиационных бомб, 13 снарядов HIMARS и 1513 беспилотников.