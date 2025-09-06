Израиль пообещал ответить на попытки хуситов нанести ущерб химоружием
Израиль ответит на попытки йеменских хуситов нанести ущерб безопасности граждан страны с помощью химического оружия. Об этом сообщил ТАСС советник офиса премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман.
Так Гендельман прокомментировал информацию о том, что шиитское движение «Ансар Аллах» начало производство химического оружия.
О том, что хуситы создали завод по производству химического оружия с использованием контрабандных компонентов и под руководством иранских экспертов, рассказал министр информации Йемена Моаммар Эриани 5 сентября. Оценка основана на разведданных из нескольких источников, это первое подобное прямое обвинение со стороны правительства страны.
По словам Эриани, недавно Иран ввез на подконтрольные хуситам территории партии токсичных газов и материалов, которые предназначаются для производства запрещенного оружия. Многие виды их оружия изначально создавались на основе иранских разработок или поставлялись напрямую Тегераном, но сейчас хуситы в значительной степени самостоятельны в производстве и развитии собственного арсенала.
Министр напомнил, что использование химического оружия является «крайне опасной эскалацией» и вопиющим нарушением международного права, включая Конвенцию о запрещении химического оружия и резолюции Совета Безопасности по Йемену.