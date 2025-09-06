Израиль пообещал ответить на попытки хуситов нанести ущерб химоружием

По словам Эриани, недавно Иран ввез на подконтрольные хуситам территории партии токсичных газов и материалов, которые предназначаются для производства запрещенного оружия. Многие виды их оружия изначально создавались на основе иранских разработок или поставлялись напрямую Тегераном, но сейчас хуситы в значительной степени самостоятельны в производстве и развитии собственного арсенала.