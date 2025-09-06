Федорищев передал Путину картину от воспитанников детдома

Губернатор Самарской области доложил президенту о социально-экономическом развитии региона и представил несколько высокотехнологичных инвестиционных проектов. Он сообщил Путину и о выполнении поручения по созданию Научного центра мирового уровня и Института беспилотной авиации, а также межвузовском кампусе в Самаре, который будет центром компетенций в области беспилотных роботизированных комплексов.