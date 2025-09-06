Федорищев передал Путину картину от воспитанников детдома
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на встрече с президентом России Владимиром Путиным передал ему в подарок картину, которую создали воспитанники детского дома «Иволга». Об этом глава региона сообщил в Telegram-канале.
«Ребята из «Иволги»! Дорогие мои, юные друзья! Ваше поручение вчера выполнил. Подарок, который вы сделали для президента, – передал, и видеопослание показал», – написал Федорищев.
Губернатор также опубликовал видеозапись, на которой воспитанники детского дома делают картину из бисера. На ней изображена птица, сидящая на дереве возле гнезда с птенцами. Федорищев добавил, что на подарке было написано обращение от детей к Путину.
5 сентября Путин прибыл в Самару из Владивостока после выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Глава государства посетил «ОДК-Кузнецов» по производству авиационных и ракетных двигателей, провел совещание по вопросам двигателестроения в регионе и встретился с Федорищевым.
Губернатор Самарской области доложил президенту о социально-экономическом развитии региона и представил несколько высокотехнологичных инвестиционных проектов. Он сообщил Путину и о выполнении поручения по созданию Научного центра мирового уровня и Института беспилотной авиации, а также межвузовском кампусе в Самаре, который будет центром компетенций в области беспилотных роботизированных комплексов.