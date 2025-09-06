Моди пропустит сессию Генассамблеи ООН на фоне «тарифной напряженности»Трамп ввел 25%-ные пошлины для Нью-Дели
Премьер-министр Индии Нарендра Моди не будет присутствовать на сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН, которая пройдет в конце сентября в Нью-Йорке. Об этом сообщает Hindustan Times.
Индийский премьер пропустит сессию на фоне «тарифной напряженности» между Индией и США, пишет издание. В августе американский президент Дональд Трамп ввел 25%-ные пошлины для Нью-Дели за закупку нефти у России. Дополнительный тариф вступил в силу 27 августа, в результате общий размер введенных пошлин достиг 50%. Министерство иностранных дел страны назвало решение Трампа необоснованным и неразумным, напоминает газета.
Вместо Моди на сессии в США Индию будет представлять министр иностранных дел Субраманиам Джайшанкар. По данным Hindustan Times, Индия должна выступить утром 27 сентября.
В этом году сессия посвящена конфликту Израиля и «Хамас», а также украинско-российскому. Ожидается, что в ходе встречи Бельгия и Индия признают Палестину. 29 августа в госдепе США сообщили, что Вашингтон не стал выдавать визы членам палестинской администрации перед сессией ГА ООН. Условием для выдачи виз стало осуждение атак на южные районы Израиля 7 октября 2023 г. и прекращение попыток обойти переговоры.