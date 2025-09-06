Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Моди пропустит сессию Генассамблеи ООН на фоне «тарифной напряженности»

Трамп ввел 25%-ные пошлины для Нью-Дели
Ведомости

Премьер-министр Индии Нарендра Моди не будет присутствовать на сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН, которая пройдет в конце сентября в Нью-Йорке. Об этом сообщает Hindustan Times.

Индийский премьер пропустит сессию на фоне «тарифной напряженности» между Индией и США, пишет издание. В августе американский президент Дональд Трамп ввел 25%-ные пошлины для Нью-Дели за закупку нефти у России. Дополнительный тариф вступил в силу 27 августа, в результате общий размер введенных пошлин достиг 50%. Министерство иностранных дел страны назвало решение Трампа необоснованным и неразумным, напоминает газета. 

Вместо Моди на сессии в США Индию будет представлять министр иностранных дел Субраманиам Джайшанкар. По данным Hindustan Times, Индия должна выступить утром 27 сентября.

В этом году сессия посвящена конфликту Израиля и «Хамас», а также украинско-российскому. Ожидается, что в ходе встречи Бельгия и Индия признают Палестину. 29 августа в госдепе США сообщили, что Вашингтон не стал выдавать визы членам палестинской администрации перед сессией ГА ООН. Условием для выдачи виз стало осуждение атак на южные районы Израиля 7 октября 2023 г. и прекращение попыток обойти переговоры.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте