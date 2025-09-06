Моди пропустит сессию Генассамблеи ООН на фоне «тарифной напряженности»

В этом году сессия посвящена конфликту Израиля и «Хамас», а также украинско-российскому. Ожидается, что в ходе встречи Бельгия и Индия признают Палестину. 29 августа в госдепе США сообщили, что Вашингтон не стал выдавать визы членам палестинской администрации перед сессией ГА ООН. Условием для выдачи виз стало осуждение атак на южные районы Израиля 7 октября 2023 г. и прекращение попыток обойти переговоры.