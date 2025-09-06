Reuters удалило видеозапись с разговором Путина и Си
Reuters сообщило об удалении со своего сайта видеоролика, на котором председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын обсудили возможности людей дожить до 150 лет.
Кадры были лицензированы Центральным телевидением Китая (CCTV). Агентство смонтировало клипы в четырехминутный ролик и распространило его среди более чем 1000 клиентов. После этого Reuters пришел письменный запрос от юриста CCTV, в котором говорилось, что агентство нарушило условия соглашения об использовании. Утверждалось, что монтаж видео привел «к явному искажению фактов и заявлений, содержащихся в лицензированном материале».
3 сентября сообщалось, что Си, Путин и Ким обсудили возможности людей дожить до 150 лет. Си заявил, что раньше люди редко доживали до 70 лет, а сейчас в этом возрасте «ты все еще ребенок». Российский президент ответил, что с развитием биотехнологий человеческие органы можно будет трансплантировать постоянно, и люди смогут жить все дольше и даже достичь бессмертия. Председатель КНР добавил, что по прогнозам и в этом столетии есть шанс дожить до 150 лет. Переводчик повторил заявления лидеров Китая и России на корейском Киму.