Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Reuters удалило видеозапись с разговором Путина и Си

Ведомости

Reuters сообщило об удалении со своего сайта видеоролика, на котором председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын обсудили возможности людей дожить до 150 лет.

Кадры были лицензированы Центральным телевидением Китая (CCTV). Агентство смонтировало клипы в четырехминутный ролик и распространило его среди более чем 1000 клиентов. После этого Reuters пришел письменный запрос от юриста CCTV, в котором говорилось, что агентство нарушило условия соглашения об использовании. Утверждалось, что монтаж видео привел «к явному искажению фактов и заявлений, содержащихся в лицензированном материале».

3 сентября сообщалось, что Си, Путин и Ким обсудили возможности людей дожить до 150 лет. Си заявил, что раньше люди редко доживали до 70 лет, а сейчас в этом возрасте «ты все еще ребенок». Российский президент ответил, что с развитием биотехнологий человеческие органы можно будет трансплантировать постоянно, и люди смогут жить все дольше и даже достичь бессмертия. Председатель КНР добавил, что по прогнозам и в этом столетии есть шанс дожить до 150 лет. Переводчик повторил заявления лидеров Китая и России на корейском Киму.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её