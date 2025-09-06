Песков заявил о прозрачности любых мессенджеров для спецслужб

Песков заявил о прозрачности любых мессенджеров для спецслужбЭто важно учитывать в случае с секретными государственными и корпоративными вопросами
Любые мессенджеры являются абсолютно прозрачными для спецслужб. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Так представитель Кремля прокомментировал ситуацию с ограничением звонков в WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и Telegram, а также внедрение нацинального мессенджера Max.
«Люди, которые их используют, должны понимать, что они все прозрачные. Для спецслужб», – подчеркнул Песков.
Он добавил, что это особенно важно учитывать в случае с секретными государственными и корпоративными вопросами.
13 августа Роскомнадзор ввел частичные ограничения на звонки в Telegram и WhatsApp. Ведомство утверждало, что эти мессенджеры используются для вымогательства и вовлечения россиян в террористическую деятельность. Они также неоднократно игнорировали требования о принятии мер противодействия деятельности мошенников. Остальные функции приложений остались без изменений.
По информации исследовательской компании Mediascope, среднемесячный охват Telegram составляет 74% граждан старше 12 лет, а среднесуточная аудитория – 55% населения. «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Mediascope писал, что в 2024 г. WhatsApp был включен в топ-три самых посещаемых ресурсов. Месячный охват мессенджера в декабре прошлого года составил 96 млн человек, среднесуточная аудитория платформы – 82,6 млн.