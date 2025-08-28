Газета
Главная / Технологии /

В России выросло число звонков по мобильным телефонам

Ведомости

Ограничение звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) повлияла на то, что граждане начали чаще созваниваться по мобильным номерам. В августе рост голосового трафика в сетях связи составил около 20–30%. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Минцифры.

Информацию о росте спроса на звонки по мобильным номерам подтвердили в T2. Представитель оператора Дарья Колесникова заявила изданию, что после ограничения звонков в мессенджерах в среднем по России голосовой трафик увеличился на 9%, в нескольких регионах показатель составляет до 30%.

Трафик мобильной связи в стране до сих пор падал под давлением мессенджеров. Партнер ComNews Research Леонид Коник указал, что за последние полтора десятка лет люди привыкли не только переписываться в них, но и звонить. Изначально этим пользовались для экономии на роуминге или звонках за границу. С ограничениями в мессенджерах часть трафика вернулась в сотовые сети. По словам Коника, операторы отвыкли от таких нагрузок и сети не справляются.

Ограничение звонков в Telegram и WhatsApp: что это значит

Технологии / Интернет и digital

Согласно оценке TelecomDaily, за последние две недели телефонный трафик в РФ увеличился на 15–20%, причем 40% звонков – междугородные и международные. Кусков считает, что к концу 2025 г. расходы абонентов на связь могут вырасти примерно на 7%, а для активных пользователей междугородних звонков – до 500 руб. в месяц.

13 августа Роскомнадзор ввел частичные ограничения на звонки в Telegram и WhatsApp. По утверждениям ведомства, эти сервисы стали основными площадками для вымогательства и вовлечения граждан в террористическую деятельность. Кроме того, они также неоднократно игнорировали предписания о принятии мер противодействия мошеннической деятельности.

После блокировки звонков в Telegram и Whatsapp возникли проблемы с доступом и к сервису для видеоконференций Google Meet. Первые сообщения о сбоях в работе Google Meet стали поступать 22 августа. 27 августа проблемы с доступом к сервису наблюдались у пользователей в Вологодской, Мурманской, Московской областях, в Москве и Санкт-Петербурге.

