В России выросло число звонков по мобильным телефонам

Трафик мобильной связи в стране до сих пор падал под давлением мессенджеров. Партнер ComNews Research Леонид Коник указал, что за последние полтора десятка лет люди привыкли не только переписываться в них, но и звонить. Изначально этим пользовались для экономии на роуминге или звонках за границу. С ограничениями в мессенджерах часть трафика вернулась в сотовые сети. По словам Коника, операторы отвыкли от таких нагрузок и сети не справляются.