Главная / Технологии /

В работе Google Meet наблюдаются сбои

Ведомости

Пользователи жалуются на сбои в работе сервиса для видеоконференций Google Meet. Это следует из данных DownDetector. При попытке зайти на организованную встречу сервис разрывает соединение.

За сутки на работу сервиса поступила 671 жалоба. Сообщения о сбоях начали поступать с 9:15 мск, их резкий всплеск произошел в 11:15 мск. Проблемы наблюдаются у пользователей в Вологодской, Мурманской, Московской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Первые сообщения о сбоях в работе Google Meet стали поступать 22 августа, через девять дней после объявления Роскомнадзора о «частичной» блокировке звонков в мессенджерах Telegram и Whatsapp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). По утверждению службы, мессенджеры стали основными сервисами, используемыми для вымогательства и вовлечения в террористическую деятельность граждан.

В РКН заявили «Ведомостям», что ведомство не ограничивало звонки в сервисе Google Meet. Вместе с тем, 23 августа управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ заявило, что мошенники начали тестировать альтернативные приложения для обхода блокировок. Основным способом связи для них, по версии управления, стал сервис Google Meet.

