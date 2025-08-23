МВД: мошенники начали активно использовать Google Meet для обмана
После частичной блокировки звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta
Google Meet предустановлен на большинстве смартфонов с Android, что упрощает мошенникам задачу. Им не приходится уговаривать жертву установить неизвестное для нее приложение.
По данным МВД, также произошел резкий рост (до +83%) количества мошеннических звонков с международных номеров через сотовую связь.
13 августа Роскомнадзор объявил о частичном ограничении звонков в Telegram и WhatsApp. В ведомстве объяснили это тем, что мессенджеры стали основными сервисами, используемыми для вымогательства и вовлечения граждан в террористическую деятельность.
В МВД 22 августа рассказали, что мошенники используют фиктивные компании с привлекательными вакансиями для обмана граждан. Злоумышленники создают корпоративный портал несуществующей компании или копируют реальную. Через мессенджеры Telegram или WhatsApp жертве предлагают пройти «стажировку», в ходе которой имитируется реальная работа. После получения «заработка» гражданина просят оплатить «налоговые сборы» или «оформить документы». На этом этапе происходит хищение средств. После перевода связь с мнимым работодателем прерывается.