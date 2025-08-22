В МВД рассказали о мошеннической схеме с фиктивным трудоустройством

УБК МВД говорит, что жертве могут прислать письмо или сообщение с предложением работы в якобы международной компании. В вакансии упор идет на гибкий график и высокий доход. Жертва проходит короткое тестирование или собеседование. Так злоумышленники создают видимую легитимность компании. Затем жертву регистрируют на фейковом корпоративном портале, где она выполняет простые задачи. После стажировки на счету отображается «зарплата» – 25 000 или 30 000 руб. Это усиливает уверенность в честности работодателя, рассказали в ведомстве.