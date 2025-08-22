Газета
В МВД рассказали о мошеннической схеме с фиктивным трудоустройством

Ведомости

Мошенники используют фиктивные компании с привлекательными вакансиями для обмана граждан, сообщили в Telegram-канале Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.

Злоумышленники создают корпоративный портал несуществующей компании или копируют реальную. Через мессенджеры Telegram или WhatsApp жертве предлагают пройти «стажировку», в ходе которой имитируется реальная работа. После получения «заработка» гражданина просят оплатить «налоговые сборы» или «оформить документы». На этом этапе происходит хищение средств. После перевода связь с мнимым работодателем прерывается.

УБК МВД говорит, что жертве могут прислать письмо или сообщение с предложением работы в якобы международной компании. В вакансии упор идет на гибкий график и высокий доход. Жертва проходит короткое тестирование или собеседование. Так злоумышленники создают видимую легитимность компании. Затем жертву регистрируют на фейковом корпоративном портале, где она выполняет простые задачи. После стажировки на счету отображается «зарплата» – 25 000 или 30 000 руб. Это усиливает уверенность в честности работодателя, рассказали в ведомстве.

«Любые просьбы перевести деньги под предлогом "возврата с зарплатой" – 100% мошенничество», – подчеркнуло ведомство. МВД предупреждает, что настоящие работодатели не требуют оплаты за трудоустройство. Нужно проверять компанию через официальные источники, например, через Федеральную налоговую службу (ФНС). Также стоит опасаться вакансий, где общение происходит только в мессенджерах без оффлайн собеседований и официальных договоров.

19 августа УБК МВД сообщило, что злоумышленники могут заставить граждан звонить им первыми. Эта практика позволяет обходить системы банковской и цифровой безопасности. Мошенники присылают в мессенджер, на электронную почту или даже кладут в почтовый ящик поддельные документы или пишут сообщения, вызывающие у пользователей тревогу или создающие ощущение срочности. При этом они оставляют контактный номер с подписью: «Перезвоните срочно по номеру...».

