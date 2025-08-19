МВД: мошенники заставляют россиян звонить им первыми

Мошенники присылают в мессенджер, на электронную почту или даже кладут в почтовый ящик поддельные документы или пишут сообщения, вызывающие у пользователей тревогу или создающие ощущение срочности. При этом они оставляют контактный номер с подписью: «Перезвоните срочно по номеру...». Злоумышленники хотят получить реакцию на «угрозу», то есть самостоятельный звонок от гражданина.