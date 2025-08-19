МВД: мошенники заставляют россиян звонить им первыми
Злоумышленники заставляют граждан звонить им первыми. Эта практика позволяет обходить системы банковской и цифровой безопасности, предупредили в Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.
Мошенники присылают в мессенджер, на электронную почту или даже кладут в почтовый ящик поддельные документы или пишут сообщения, вызывающие у пользователей тревогу или создающие ощущение срочности. При этом они оставляют контактный номер с подписью: «Перезвоните срочно по номеру...». Злоумышленники хотят получить реакцию на «угрозу», то есть самостоятельный звонок от гражданина.
УБК МВД сообщило, что в таких сообщениях обычно говорится, якобы, о взломе аккаунта на «Госуслугах», необходимости переоформить банковские документы или карту, проблемах с оплатой ЖКХ или штрафах, необходимостью связаться со следователем и так далее.
Из-за того, что гражданин сам инициирует контакт, антифрод-системы не видят входящего звонка от мошенника, который можно заблокировать. Кроме того, УБК МВД рассказало, что человек склонен доверять тому, к кому обратился сам.
Роскомнадзор предупреждал, что мошенники начали представляться сотрудниками надзорного ведомства. В случае такого звонка необходимо прервать разговор и не выполнять то, о чем просит злоумышленник.