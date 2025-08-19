Мошенники начали представляться сотрудниками Роскомнадзора
При поступлении звонка, в котором собеседник представляется сотрудником Роскомнадзора, необходимо прервать разговор и не выполнять то, о чем просит злоумышленник, передает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
«Не следуйте инструкциям и не предоставляйте личную информацию. В случае сомнений уточните информацию по телефону горячей линии Роскомнадзора: +7 (495) 198-65-01», – отметили в Роскомнадзоре.
8 августа сообщалось, что мошенники стали поэтапно обманывать абонентов. Сначала они звонили якобы от лица службы доставки, затем звонок автоматически прерывался. Пользователя уведомляли, что звонок был остановлен Роскомнадзором как мошеннический. Затем преступники перезванивали жертве под видом сотрудников ведомства и пытались выкрасть личные данные, а также код для входа в аккаунт на «Госуслугах».
В МВД и Банке России также напомнили о мерах безопасности в рамках аккаунтов в Telegram. Специалисты посоветовали использовать двухфакторную аутентификацию и обновление пароля, а также не хранить важные сведения и документы во вкладке «Избранное».