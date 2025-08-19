Мошенники начали представляться сотрудниками Роскомнадзора

8 августа сообщалось, что мошенники стали поэтапно обманывать абонентов. Сначала они звонили якобы от лица службы доставки, затем звонок автоматически прерывался. Пользователя уведомляли, что звонок был остановлен Роскомнадзором как мошеннический. Затем преступники перезванивали жертве под видом сотрудников ведомства и пытались выкрасть личные данные, а также код для входа в аккаунт на «Госуслугах».