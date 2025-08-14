МВД и Центробанк напомнили россиянам о защите своего Telegram-аккаунта

Двухфакторная аутентификация обезопасит учетную запись от мошенников, так как требует дополнительно к паролю код из СМС. Кроме того, МВД не рекомендует хранить во вкладке «Избранное» важные сведения: сканы документов, пароли, банковские реквизиты и приватные фотографии. Мошенники знают, что пользователи используют «Избранное» как облачное хранилище и при взломе сперва смотрят в эту вкладку.