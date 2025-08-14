Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

МВД и Центробанк напомнили россиянам о защите своего Telegram-аккаунта

Ведомости

МВД РФ совместно с Центробанком напомнили россиянам о правилах защиты своего Telegram-аккаунта от мошенников. Они советуют двухфакторную аутентификацию и обновление пароля. Карточки опубликованы в Telegram-каналах ведомств.

«В карточках, которые мы подготовили вместе с Банком России, рассказываем о простых, но действенных правилах, которые обезопасят аккаунт в пару кликов», – говорится в сообщении МВД.

Двухфакторная аутентификация обезопасит учетную запись от мошенников, так как требует дополнительно к паролю код из СМС. Кроме того, МВД не рекомендует хранить во вкладке «Избранное» важные сведения: сканы документов, пароли, банковские реквизиты и приватные фотографии. Мошенники знают, что пользователи используют «Избранное» как облачное хранилище и при взломе сперва смотрят в эту вкладку.

Ведомства советуют поставить запрет на прием звонков от незнакомцев в Telegram, а также скрыть свой номер от посторонних. Это снизит вероятность получить СМС-сообщение от злоумышленников и нежелательную рассылку.

Важно, по сообщению МВД, периодически проверять список устройств, имеющих доступ к аккаунту. Необходимо также регулярно очищать кэш, который может хранить чувствительную информацию. Ведомства настоятельно рекомендуют проявлять бдительность к сообщениям с просьбой перейти по ссылке или скачать файл.

11 августа стало известно, что Telegram уже заблокировал десятки каналов, занимавшихся доксингом и вымогательством. Об этом рассказал его основатель Павел Дуров. Решение принято на основе сотен сообщений пользователей о мошенничестве и шантаже.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных