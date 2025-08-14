МВД и Центробанк напомнили россиянам о защите своего Telegram-аккаунта
МВД РФ совместно с Центробанком напомнили россиянам о правилах защиты своего Telegram-аккаунта от мошенников. Они советуют двухфакторную аутентификацию и обновление пароля. Карточки опубликованы в Telegram-каналах ведомств.
«В карточках, которые мы подготовили вместе с Банком России, рассказываем о простых, но действенных правилах, которые обезопасят аккаунт в пару кликов», – говорится в сообщении МВД.
Двухфакторная аутентификация обезопасит учетную запись от мошенников, так как требует дополнительно к паролю код из СМС. Кроме того, МВД не рекомендует хранить во вкладке «Избранное» важные сведения: сканы документов, пароли, банковские реквизиты и приватные фотографии. Мошенники знают, что пользователи используют «Избранное» как облачное хранилище и при взломе сперва смотрят в эту вкладку.
Ведомства советуют поставить запрет на прием звонков от незнакомцев в Telegram, а также скрыть свой номер от посторонних. Это снизит вероятность получить СМС-сообщение от злоумышленников и нежелательную рассылку.
Важно, по сообщению МВД, периодически проверять список устройств, имеющих доступ к аккаунту. Необходимо также регулярно очищать кэш, который может хранить чувствительную информацию. Ведомства настоятельно рекомендуют проявлять бдительность к сообщениям с просьбой перейти по ссылке или скачать файл.
11 августа стало известно, что Telegram уже заблокировал десятки каналов, занимавшихся доксингом и вымогательством. Об этом рассказал его основатель Павел Дуров. Решение принято на основе сотен сообщений пользователей о мошенничестве и шантаже.