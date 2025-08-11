Дуров: Telegram заблокировал десятки каналов за доксинг и вымогательство
Мессенджер Telegram на этой неделе заблокировал десятки каналов, занимавшихся доксингом и вымогательством, сообщил его основатель Павел Дуров в личном Telegram-канале.
По его словам, решение принято на основе сотен сообщений пользователей о мошенничестве и шантаже, поступивших после его поста 20 дней назад.
«У нас есть неопровержимые доказательства того, что администраторы канала публиковали клеветнические посты, а затем удаляли их в обмен на оплату от жертв. Некоторые были пойманы на продаже так называемых "блоков защиты" – сборов, которые жертвы должны платить, чтобы избежать нападок», – написал Дуров.
Он подчеркнул, что Telegram не является площадкой для доксинга или шантажа и предостерег администраторов подобных каналов от создания клонов: «Мы вас найдем».
5 августа стало известно, что мошенники начали использовать цифровые подарки в Telegram для рекламы наркошопов, казино или экстремистских сайтов.