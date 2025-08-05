Мошенники используют цифровые подарки Telegram для рекламы запрещенных ресурсов

Как объяснили в ведомстве, преступники дарят подарки, содержащие ссылки на указанные ресурсы, администраторам Telegram-каналов, рекламируя нелегальный контент. Затем в Роскомнадзор поступают жалобы от подписчиков, что может стать причиной блокировки канала. По мнению лидера движения «Гражданский комитет России» Артура Шлыкова, мессенджер занимается перекладыванием ответственности, хотя администрация могла бы улучшить модерацию.