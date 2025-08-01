МВД предупредило пользователей Telegram о новой мошеннической схеме

МВД предупредило пользователей Telegram о новой мошеннической схемеАферисты подделывают каналы якобы со списками пропавших на спецоперации
Мошенники через Telegram используют троян Mamont, замаскированный под списки пропавших в зоне спецоперации, предупредили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.
Аферисты создают Telegram-каналы, визуально схожие c официальными группами, которые посвящены помощи семьям военнослужащих. В них публикуются сведения о пропавших военнослужащих, их фотографии, а также pdf- и excel-файлы с персональными данными. Позднее, рассказывает УБК, в поддельный канал мошенники начинают выкладывать вредоносные apk-файлы с банковским трояном Mamont для операционной системы Android.
Apk-файл – это архив, внутри которого находятся компоненты приложения. С помощью трояна Mamont мошенники получают доступ ко всему устройству пользователя, в том числе к личной информации.
УБК МВД призвали в целях безопасности отключить автозагрузку файлов в мессенджере и всегда проверять формат скачиваемых документов.
31 июля официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что мошенники стали чаще запугивать россиян, утверждая, что их деньги якобы идут на спонсирование преступности. Аферисты требуют от граждан перевести деньги на «безопасный счет».