МВД предупредило пользователей Telegram о новой мошеннической схеме

Аферисты создают Telegram-каналы, визуально схожие c официальными группами, которые посвящены помощи семьям военнослужащих. В них публикуются сведения о пропавших военнослужащих, их фотографии, а также pdf- и excel-файлы с персональными данными. Позднее, рассказывает УБК, в поддельный канал мошенники начинают выкладывать вредоносные apk-файлы с банковским трояном Mamont для операционной системы Android.