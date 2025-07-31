МВД: аферисты стали запугивать обвинениями в спонсировании преступности
Мошенники стали чаще запугивать россиян, утверждая, что их деньги якобы идут на спонсирование преступности, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. После этого аферисты требуют срочно перевести средства на «безопасные счета».
«Ни один из государственных органов не требует перевода денежных средств на "безопасные счета"», – напомнила Волк и призвала быть бдительными и предупредить близких.
В сообщении официального представителя МВД описан случай, как под предлогом «защиты денежных средств» женщину из Югры убедили проехать 200 км на такси до Сургута, чтобы передать аферистам несколькими посылками 89 млн руб. Мошенники представились сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сотрудники министерства задержали подозреваемого в пособничестве мошенникам. Фигурант арестован. Сейчас продолжается поиск соучастников.
1 июля в компании F6 сообщили, что мошенники запустили новую схему обмана россиян, связанную с просмотром фильмов на онлайн-платформах.
Злоумышленник под видом привлекательной девушки знакомится с жертвой на сайтах знакомств или в социальных сетях, после чего предлагает перенести общение в Telegram. Перед якобы первым свиданием мошенник предлагает «узнать друг друга получше», предложив вместе посмотреть фильм через специальное приложение. Для этого жертве отправляют поддельную ссылку. Переходя по ней, пользователь сталкивается с предложением оплатить подписку. После ввода данных банковской карты злоумышленники получают доступ к счету и сразу выводят средства.