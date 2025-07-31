МВД: аферисты стали запугивать обвинениями в спонсировании преступности

Злоумышленник под видом привлекательной девушки знакомится с жертвой на сайтах знакомств или в социальных сетях, после чего предлагает перенести общение в Telegram. Перед якобы первым свиданием мошенник предлагает «узнать друг друга получше», предложив вместе посмотреть фильм через специальное приложение. Для этого жертве отправляют поддельную ссылку. Переходя по ней, пользователь сталкивается с предложением оплатить подписку. После ввода данных банковской карты злоумышленники получают доступ к счету и сразу выводят средства.