Мошенники придумали схему обмана с просмотром фильмов на онлайн-платформах

В основе нового метода старая схема под названием «Антикино». Злоумышленник под видом привлекательной девушки знакомится с жертвой на сайтах знакомств или в социальных сетях, после чего предлагает перенести общение в Telegram. Перед якобы первым свиданием мошенник предлагает «узнать друг друга получше», предложив вместе посмотреть фильм через специальное приложение.