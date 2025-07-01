Мошенники придумали схему обмана с просмотром фильмов на онлайн-платформах
Мошенники запустили новую схему обмана россиян, связанную с просмотром фильмов на онлайн-платформах. Об этом сообщили в компании F6.
В основе нового метода старая схема под названием «Антикино». Злоумышленник под видом привлекательной девушки знакомится с жертвой на сайтах знакомств или в социальных сетях, после чего предлагает перенести общение в Telegram. Перед якобы первым свиданием мошенник предлагает «узнать друг друга получше», предложив вместе посмотреть фильм через специальное приложение.
Для этого жертве отправляют поддельную ссылку. Переходя по ней, пользователь сталкивается с предложением оплатить подписку. После ввода данных банковской карты злоумышленники получают доступ к счету и сразу выводят средства.
«Используя эту схему, одна из скам-групп с начала 2025 г. обманула более 40 российских пользователей, похитив у них 343 000 руб.», – рассказали эксперты F6 «РИА Новости».
30 июня стало известно о другой мошеннической схеме, связанной с букмекерскими конторами. Злоумышленники регистрируют аккаунты на потерпевших и используют их для перевода краденых денег. Этот метод стал набирать популярность на фоне введения уголовной ответственности за предоставление банковской карты для проведения незаконных операций.