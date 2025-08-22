РКН не подтвердил блокировку звонков Google Meet со своей стороны

Сбой произошел через девять дней после объявления РКН о «частичной» блокировке звонков в мессенджерах Telegram и Whatsapp (принадлежит Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), организация признана экстремистской и запрещена в РФ). По утверждению службы, мессенджеры стали основными сервисами, используемыми для вымогательства и вовлечения в террористическую деятельность граждан.