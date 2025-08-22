РКН не подтвердил блокировку звонков Google Meet со своей стороны
Роскомнадзор (РКН) не ограничивал звонки в сервисе Google Meet. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе РКН.
«Ограничительные меры не предпринимались», – заявили в ведомстве.
Пользователи столкнулись со сбоем в работе Google Meet утром 22 августа. Проблемы наблюдались в Карелии, Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Ивановской и Московской областях.
Сбой произошел через девять дней после объявления РКН о «частичной» блокировке звонков в мессенджерах Telegram и Whatsapp (принадлежит Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), организация признана экстремистской и запрещена в РФ). По утверждению службы, мессенджеры стали основными сервисами, используемыми для вымогательства и вовлечения в террористическую деятельность граждан.
Google Meet стал одной из альтернатив для бесплатных звонков.