Google Meet столкнулся со сбоем на фоне блокировки звонков в Telegram и Whatsapp
Сервис для видеоконференций Google Meet столкнулся со сбоем в работе, следует из данных DownDetector. Проблемы с доступом возникли после блокировки звонков в мессенджерах Telegram и Whatsapp (принадлежит Meta,
По состоянию на 12:37 мск за сутки поступило 566 жалоб. С проблемами сталкиваются пользователи в Республике Карелия, Москве, Санкт-Петербурге, Ивановской и Московской областях.
13 августа Роскомнадзор объявил о частичном ограничении звонков в Telegram и WhatsApp. В ведомстве объяснили это тем, что мессенджеры стали основными сервисами, используемыми для вымогательства и вовлечения в террористическую деятельность граждан.
Оба мессенджера являются самыми популярными интернет-ресурсами у россиян. По данным исследовательской компании Mediascope, доля Telegram в апреле – июне 2025 г. достигла 10% всего времени интернет-потребления россиян. В Telegram сообщили, что принимают меры для предотвращения вредоносного использования платформы. WhatsApp отреагировал на блокировку критично, утверждая, что мессенджер конфиденциален и противостоит попыткам нарушить право людей на безопасное общение.