Google Meet столкнулся со сбоем на фоне блокировки звонков в Telegram и Whatsapp

Оба мессенджера являются самыми популярными интернет-ресурсами у россиян. По данным исследовательской компании Mediascope, доля Telegram в апреле – июне 2025 г. достигла 10% всего времени интернет-потребления россиян. В Telegram сообщили, что принимают меры для предотвращения вредоносного использования платформы. WhatsApp отреагировал на блокировку критично, утверждая, что мессенджер конфиденциален и противостоит попыткам нарушить право людей на безопасное общение.