WhatsApp прокомментировал ограничение звонков в мессенджере в России

WhatsApp прокомментировал ограничение звонков в мессенджере в РоссииРоскомнадзор частично ограничил звонки в Telegram и WhatsApp 13 августа
WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) сделает все возможное для обеспечения доступа к общению, защищенному сквозным шифрованием, пользователям по всему миру, включая Россию. Об этом говорится в заявлении на странице мессенджера в соцсети X.
В сообщении компании отмечается, что WhatsApp конфиденциален и противостоит попыткам нарушить право людей на безопасное общение. В России мессенджер используют болee 100 млн пользователей.
13 августа Роскомнадзор принял меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp. Там объяснили это тем, что мессенджеры стали основными сервисами, используемыми для вымогательства и вовлечения в террористическую деятельность граждан. При этом в ведомстве указали, что никакие иные ограничения функционала не вводятся.
Кроме того, по данным Роскомнадзора, указанные мессенджеры неоднократно игнорировали предписания о принятии мер противодействия мошеннической деятельности.
WhatsApp и Telegram являются самыми популярными интернет-ресурсами у россиян. Согласно данным исследовательской компании Mediascope, среднемесячный охват Telegram составляет 74% граждан старше 12 лет, а среднесуточная аудитория – 55% населения. «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Mediascope писал, что в 2024 г. WhatsApp вошел в топ-три самых посещаемых ресурсов. Месячный охват мессенджера в декабре прошлого года составил 96 млн человек, среднесуточная аудитория платформы – 82,6 млн.