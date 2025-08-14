WhatsApp прокомментировал ограничение звонков в мессенджере в России

13 августа Роскомнадзор принял меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp. Там объяснили это тем, что мессенджеры стали основными сервисами, используемыми для вымогательства и вовлечения в террористическую деятельность граждан. При этом в ведомстве указали, что никакие иные ограничения функционала не вводятся.