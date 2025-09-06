Макрон рассказал Моди про итоги работы «коалиции желающих»
Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и рассказал ему про результаты работы, проделанной «коалицией желающих». Об этом Макрон сообщил на своей странице в соцсети X.
«Индия и Франция разделяют общую решимость добиться справедливого и прочного мира на Украине. Опираясь на нашу дружбу и стратегическое партнерство, мы продолжим вместе двигаться вперед, чтобы проложить путь к миру», – написал французский лидер.
Моди написал в X, что обсудил с Макроном прогресс в двустороннем сотрудничестве Индии и Франции в различных областях. Стороны также обменялись мнениями по международным и региональным проблемам, включая усилия по прекращению конфликта на Украине.
4 сентября Макрон после видеоконференции с участием президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского и европейских лидеров заявил, что представители 26 стран, входящих в «коалицию желающих», выразили готовность направить свои войска на Украину в рамках гарантий безопасности республики. Еще несколько государств продолжают обдумывать позиции по этому вопросу.
На следующий день президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) подчеркнул, что иностранные войска на Украине станут законным целями для Вооруженных сил РФ.