Макрон рассказал Моди про итоги работы «коалиции желающих»

4 сентября Макрон после видеоконференции с участием президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского и европейских лидеров заявил, что представители 26 стран, входящих в «коалицию желающих», выразили готовность направить свои войска на Украину в рамках гарантий безопасности республики. Еще несколько государств продолжают обдумывать позиции по этому вопросу.