Глава МИД Ирана заявил о новом этапе сотрудничества с МАГАТЭ

2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ, как утверждали иранские власти, из-за утечки конфиденциальных данных. Арагчи объяснял, что Тегеран не будет останавливать взаимодействие с МАГАТЭ, но это сотрудничество поменяет форму. Теперь запросы агентства на инспекции сначала рассматривает Высший совет нацбезопасности Ирана в индивидуальном порядке. По его словам, это необходимо для безопасности представителей МАГАТЭ, так как удары США и Израиля создали риск распространения радиоактивных веществ.