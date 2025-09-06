Глава МИД Ирана заявил о новом этапе сотрудничества с МАГАТЭ
Иранская делегация провела продуктивную встречу 5 сентября с представителями МАГАТЭ в Вене. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, передает Mehr.
По его словам, стороны близки к достижению новых рамок сотрудничества. Арагчи сообщил, что условия для переговоров изменились после июньской атаки Израиля на Иран, и теперь нужно учитывать новые реалии. Он указал, что Иран может начать новый этап сотрудничества с МАГАТЭ в рамках соглашения в соответствии с утвержденной парламентом правовой базы.
«Мы можем начать новый этап сотрудничества с агентством, в котором будут учтены все проблемы, конкретно отраженные в законопроекте парламента», – сказал министр.
Арагчи также заявил, что Иран продолжает диалог с тремя европейскими странами – Германией, Францией и Великобританией. Он считает, что эти страны совершили ошибку, прибегнув к механизму разрешения споров, предусмотренному резолюцией 2231, известному как механизм snapback.
Министр иностранных дел Ирана добавил, что страна обменивается посланиями с США через посредников, в числе прочего, через Катар. Как утверждает Арагчи, Иран возобновит переговоры с США, когда американцы будут готовы к переговорам, основанным на взаимных интересах и уважении.
2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ, как утверждали иранские власти, из-за утечки конфиденциальных данных. Арагчи объяснял, что Тегеран не будет останавливать взаимодействие с МАГАТЭ, но это сотрудничество поменяет форму. Теперь запросы агентства на инспекции сначала рассматривает Высший совет нацбезопасности Ирана в индивидуальном порядке. По его словам, это необходимо для безопасности представителей МАГАТЭ, так как удары США и Израиля создали риск распространения радиоактивных веществ.