Глава МИД Ирана заявил о новом этапе сотрудничества с МАГАТЭ

Ведомости

Иранская делегация провела продуктивную встречу 5 сентября с представителями МАГАТЭ в Вене. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, передает Mehr. 

По его словам, стороны близки к достижению новых рамок сотрудничества. Арагчи сообщил, что условия для переговоров изменились после июньской атаки Израиля на Иран, и теперь нужно учитывать новые реалии. Он указал, что Иран может начать новый этап сотрудничества с МАГАТЭ в рамках соглашения в соответствии с утвержденной парламентом правовой базы.

«Мы можем начать новый этап сотрудничества с агентством, в котором будут учтены все проблемы, конкретно отраженные в законопроекте парламента», – сказал министр.

Арагчи также заявил, что Иран продолжает диалог с тремя европейскими странами – Германией, Францией и Великобританией. Он считает, что эти страны совершили ошибку, прибегнув к механизму разрешения споров, предусмотренному резолюцией 2231, известному как механизм snapback.

Министр иностранных дел Ирана добавил, что страна обменивается посланиями с США через посредников, в числе прочего, через Катар. Как утверждает Арагчи, Иран возобновит переговоры с США, когда американцы будут готовы к переговорам, основанным на взаимных интересах и уважении.

2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ, как утверждали иранские власти, из-за утечки конфиденциальных данных. Арагчи объяснял, что Тегеран не будет останавливать взаимодействие с МАГАТЭ, но это сотрудничество поменяет форму. Теперь запросы агентства на инспекции сначала рассматривает Высший совет нацбезопасности Ирана в индивидуальном порядке. По его словам, это необходимо для безопасности представителей МАГАТЭ, так как удары США и Израиля создали риск распространения радиоактивных веществ.

