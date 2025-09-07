Дмитриев: переговоры по Украине проходят благодаря диалогу Путина и Трампа

Следующий раунд переговоров президентов России и США может состояться в ближайшее время, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 5 сентября. По словам представителя Кремля, новая встреча двух лидеров может быть организована так же быстро, как переговоры на Аляске. Рабочие контакты ведутся постоянно, добавил Песков.