Дмитриев: переговоры по Украине проходят благодаря диалогу Путина и Трампа
Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил мнение, что урегулирование украинского конфликта приближается благодаря диалогу между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.
На своей странице в X, комментируя публикацию экс-посла США в РФ Майкла Макфола, Дмитриев написал: «Мир близок благодаря диалогу между Трампом и Путиным».
По его мнению, попытки оказать давление на Москву санкциями провалились. Он отметил, что разрешить украинский конфликт можно с помощью диалога, уважения и понимания друг друга.
Следующий раунд переговоров президентов России и США может состояться в ближайшее время, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 5 сентября. По словам представителя Кремля, новая встреча двух лидеров может быть организована так же быстро, как переговоры на Аляске. Рабочие контакты ведутся постоянно, добавил Песков.