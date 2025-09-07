CNN: Трамп готовится к поездке в Южную Корею для встречи с Си
Президент США Дональд Трамп и его ближайшие советники втайне готовятся к поездке в Южную Корею в октябре на встречу министров торговли стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), где он может провести переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. Об этом CNN сообщили три представителя администрации Трампа.
По их словам, запланированный на конец октября – начало ноября саммит рассматривается как ключевая возможность для встречи Трампа с Си. Официальные лица сообщили о «серьезных обсуждениях» двусторонней встречи на полях АТЭС, но конкретных планов пока нет.
По данным CNN, поездка президента США также откроет возможность для встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, хотя его участие в саммите пока не подтверждено. Ранее президент Южной Кореи Ли Джэ Мён предположил, что встреча лидеров США и Северной Кореи может состояться, сообщили источники, знакомые с ходом переговоров. Американский президент также заявил Ли о своей готовности встретиться с Ким Чен Ыном, пишет телеканал.
South China Morning Post (SCMP) еще в июле писала, что саммит АТЭС, вероятно, станет возможностью для личной встречи глав КНР и США. Издание сообщало, что Трамп может посетить Китай перед поездкой на саммит АТЭС с 30 октября по 1 ноября или же встретиться с Си во время мероприятия.