CNN: Трамп готовится к поездке в Южную Корею для встречи с Си

По данным CNN, поездка президента США также откроет возможность для встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, хотя его участие в саммите пока не подтверждено. Ранее президент Южной Кореи Ли Джэ Мён предположил, что встреча лидеров США и Северной Кореи может состояться, сообщили источники, знакомые с ходом переговоров. Американский президент также заявил Ли о своей готовности встретиться с Ким Чен Ыном, пишет телеканал.