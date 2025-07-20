SCMP: Трамп и Си встретятся до или во время саммита АТЭС в Южной Корее

8 июля Трамп заявил, что отношения между США и КНР стали «по-настоящему хорошими» в последнее время, так как китайцы «справедливо» ведут себя в отношении торговой сделки. При этом позднее на совещании кабинета министров в Белом доме глава США сказал, что все страны – члены БРИКС будут платить 10%-ные пошлины. Он считает, что союз был создан, чтобы «обесценить» доллар, поэтому товары этих государств необходимо обложить дополнительными тарифами.