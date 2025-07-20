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SCMP: Трамп и Си встретятся до или во время саммита АТЭС в Южной Корее

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Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в этом году в Южной Корее, вероятно, станет возможностью для личной встречи глав КНР Си Цзиньпина и США Дональда Трампа, сообщает South China Morning Post (SCMP).

Издание пишет, что Трамп может посетить Китай перед поездкой на саммит АТЭС с 30 октября по 1 ноября или же встретиться с Си во время мероприятия.

8 июля Трамп заявил, что отношения между США и КНР стали «по-настоящему хорошими» в последнее время, так как китайцы «справедливо» ведут себя в отношении торговой сделки. При этом позднее на совещании кабинета министров в Белом доме глава США сказал, что все страны – члены БРИКС будут платить 10%-ные пошлины. Он считает, что союз был создан, чтобы «обесценить» доллар, поэтому товары этих государств необходимо обложить дополнительными тарифами.

18 июля британская газета The Times сообщила, что в рамках празднования 80-летия окончания Второй мировой войны в Китае может состояться встреча президента РФ Владимира Путина, Трампа и Си. Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего о трехсторонней встрече не известно.

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