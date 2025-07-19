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Песков не подтвердил возможную встречу Путина, Трампа и Си в Китае

Ведомости

Кремлю ничего не известно о возможной трехсторонней встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Китае на полях мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Мы ничего не знаем о возможности такой встречи», – сказал Песков.

18 июля британская газета The Times сообщила, что в рамках празднования юбилея в Китае может состояться встреча лидеров России, США и КНР.

Китай планирует отметить годовщину окончания войны в сентябре парадом на площади Тяньаньмэнь. Кремль уже подтвердил визит президента Путина в эти даты – с 31 августа по 3 сентября. Как сообщал помощник президента Юрий Ушаков, в рамках поездки запланированы саммит ШОС и мероприятия по случаю окончания Второй мировой войны.

Сам Путин ранее говорил, что заинтересован во встрече с Трампом, но подчеркнул, что для подобных переговоров требуется тщательная подготовка.

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