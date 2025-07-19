Песков не подтвердил возможную встречу Путина, Трампа и Си в Китае

Китай планирует отметить годовщину окончания войны в сентябре парадом на площади Тяньаньмэнь. Кремль уже подтвердил визит президента Путина в эти даты – с 31 августа по 3 сентября. Как сообщал помощник президента Юрий Ушаков, в рамках поездки запланированы саммит ШОС и мероприятия по случаю окончания Второй мировой войны.