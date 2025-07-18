The Times: главы США, РФ и Китая могут встретиться в Китае в начале сентября

8 июля Трамп на заседании своего кабинета министров в Белом доме заявил, что отношения между США и КНР стали «по-настоящему хорошими» в последнее время. «Я действительно хочу сказать, что у нас с Китаем в последнее время были по-настоящему хорошие отношения, ладим с ними очень хорошо. Они очень справедливо ведут себя в отношении нашей торговой сделки», – подчеркнул он. Кроме того, Трамп рассказал, что часто беседует с лидером КНР Си Цзиньпином.