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The Times: главы США, РФ и Китая могут встретиться в Китае в начале сентября

Ведомости

Китайская сторона объявила о планах отметить 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны парадом на площади Тяньаньмэнь 3 сентября. Президент РФ Владимир Путин принял приглашение посетить его. Об этом сообщает The Times. 

Кроме того, Пекин и Вашингтон были близкими союзниками во время войны, поэтому в Китае появляются сигналы воспользоваться возможностью и организовать встречу главы КНР и США Си Цзиньпина и Дональда Трампа в Пекине. В таком случае ко встрече сможет присоединиться и Путин. 

8 июля Трамп на заседании своего кабинета министров в Белом доме заявил, что отношения между США и КНР стали «по-настоящему хорошими» в последнее время. «Я действительно хочу сказать, что у нас с Китаем в последнее время были по-настоящему хорошие отношения, ладим с ними очень хорошо. Они очень справедливо ведут себя в отношении нашей торговой сделки», – подчеркнул он. Кроме того, Трамп рассказал, что часто беседует с лидером КНР Си Цзиньпином.

11 июня Bloomberg писало, что США и Китай завершили переговоры, по итогам которых был согласован план по достижению торговой сделки. Встреча делегаций прошла в Лондоне и продолжалась 20 часов. Министр торговли США Говард Латник рассказал, что стороны разработали структуру для реализации женевского консенсуса, который в мае снизил торговые тарифы. Трамп сообщил о подписании торгового соглашения с Китаем 26 июня. 

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