Трамп отметил улучшение отношений с КНР
Отношения между США и КНР стали «по-настоящему хорошими» в последнее время, заявил американский лидер Дональд Трамп на заседании своего кабинета министров в Белом доме.
«Я действительно хочу сказать, что у нас с Китаем в последнее время были по-настоящему хорошие отношения, ладим с ними очень хорошо. Они очень справедливо ведут себя в отношении нашей торговой сделки», – подчеркнул президент США. Кроме того, Трамп рассказал, что часто беседует с лидером КНР Си Цзиньпином.
На совещании глава США заявил, что все страны – члены БРИКС будут платить 10%-е пошлины. Он считает, что союз был создан, чтобы «обесценить» доллар, поэтому товары этих государств необходимо обложить тарифами. По его мнению, если американский доллар утратит статус мировой резервной валюты, это будет равносильно проигрышу в мировой войне.
Трамп сказал, что письма о новых пошлинах для торговых партнеров будут направляться в течение ближайших дней. Он не будет откладывать начало их действия, поэтому «все деньги должны быть уплачены с 1 августа 2025 г.».