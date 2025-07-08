Трамп отметил улучшение отношений с КНР

«Я действительно хочу сказать, что у нас с Китаем в последнее время были по-настоящему хорошие отношения, ладим с ними очень хорошо. Они очень справедливо ведут себя в отношении нашей торговой сделки», – подчеркнул президент США. Кроме того, Трамп рассказал, что часто беседует с лидером КНР Си Цзиньпином.