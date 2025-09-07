Захарова рассказала о мониторинге дронами пляжа в КНДР во время визита Лаврова
Беспилотники использовались для мониторинга пляжа в курортной зоне в Северной Корее, где летом с официальным визитом находился министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Одним из мест посещения была курортная зона КНДР, где по берегу пляжа как раз осуществляли функцию мониторинга беспилотники», – сказала Захарова на полях международного форума «Крылья Сахалина» (цитата по «РИА Новости»).
Визит Лаврова в КНДР состоялся 11–13 июля. Российский министр провел там переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи и встретился с председателем республики Ким Чен Ыном. Лавров также посетил в ходе визита новый курорт Вонсан и заявил, что он вскоре может стать популярным среди туристов из России. В Минприроды РФ затем допустили запуск рейсов на северокорейский курорт.