Захарова рассказала о мониторинге дронами пляжа в КНДР во время визита Лаврова

Визит Лаврова в КНДР состоялся 11–13 июля. Российский министр провел там переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи и встретился с председателем республики Ким Чен Ыном. Лавров также посетил в ходе визита новый курорт Вонсан и заявил, что он вскоре может стать популярным среди туристов из России. В Минприроды РФ затем допустили запуск рейсов на северокорейский курорт.