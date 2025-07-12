Лавров допустил интерес россиян к новому курорту КНДР Вонсану
Новый курорт в Северной Корее Вонсан может вскоре стать популярным среди российских туристов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи.
Российский министр выразил надежду, что новый курорт будет «радовать не только местных граждан, но и россиян».
«Наши северокорейские друзья заинтересованы в том, чтобы на замечательном курорте Вонсан и на других курортах КНДР было побольше россиян. Не сомневаюсь, что это произойдет», – сказал Лавров (цитата по ТАСС).
Министр иностранных дел РФ 11 июля прибыл в КНДР с официальным визитом. Его самолет приземлился в городе Вонсан на востоке страны. Визит Лаврова посвящен второму раунду стратегического диалога на уровне министров иностранных дел двух стран. Глава МИД РФ сообщил в ходе поездки, что стороны могут заново запустить морское сообщение, и подчеркнул вклад корейских бойцов в освобождение Курской области.