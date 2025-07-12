Лавров допустил интерес россиян к новому курорту КНДР Вонсану

Министр иностранных дел РФ 11 июля прибыл в КНДР с официальным визитом. Его самолет приземлился в городе Вонсан на востоке страны. Визит Лаврова посвящен второму раунду стратегического диалога на уровне министров иностранных дел двух стран. Глава МИД РФ сообщил в ходе поездки, что стороны могут заново запустить морское сообщение, и подчеркнул вклад корейских бойцов в освобождение Курской области.