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Лавров допустил интерес россиян к новому курорту КНДР Вонсану

Ведомости

Новый курорт в Северной Корее Вонсан может вскоре стать популярным среди российских туристов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи.

Российский министр выразил надежду, что новый курорт будет «радовать не только местных граждан, но и россиян».

«Наши северокорейские друзья заинтересованы в том, чтобы на замечательном курорте Вонсан и на других курортах КНДР было побольше россиян. Не сомневаюсь, что это произойдет», – сказал Лавров (цитата по ТАСС).

Министр иностранных дел РФ 11 июля прибыл в КНДР с официальным визитом. Его самолет приземлился в городе Вонсан на востоке страны. Визит Лаврова посвящен второму раунду стратегического диалога на уровне министров иностранных дел двух стран. Глава МИД РФ сообщил в ходе поездки, что стороны могут заново запустить морское сообщение, и подчеркнул вклад корейских бойцов в освобождение Курской области.

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