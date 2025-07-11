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Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в КНДР

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в КНДР с официальным визитом. Его самолет приземлился в городе Вонсан на востоке страны. Об этом сообщило «РИА Новости».

Поездку Лаврова 9 июля анонсировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат уточнила, что официальный визит российского министра в КНДР состоится 11–13 июля и будет посвящен второму раунду стратегического диалога на уровне министров иностранных дел двух стран.

Первый раунд консультаций между Россией и КНДР прошел в ноябре 2024 г. в Москве. Для этого в столицу России прибыла с официальным визитом министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Встреча продолжалась более трех часов.

На фоне поездки Лавров пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у российского главы Владимира Путина нет планов приехать в КНДР с рабочим визитом, как и нет договоренностей о посещении России председателем Северной Кореи Ким Чен Ыном в ближайшее время.

Представителя Кремле также спросили, передаст ли Лавров послание от Путина председателю КНДР в ходе визита в Пхеньян. Песков указал, что такая передача происходит при каждом посещении КНДР российскими высокопоставленными представителями.

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