Глава МИД РФ Сергей Лавров 11-13 июля посетит КНДР
Министр иностранных дел России Сергей Лавров совершит визит в КНДР 11–13 июля. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
По ее данным, визит запланирован для проведения переговоров в рамках второго раунда стратегического диалога на уровне глав внешнеполитических ведомств. Первый раунд стратегических консультаций состоялся в ноябре 2024 г., когда министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи находилась с официальным визитом в Москве. Встреча продолжалась более трех часов.
В ноябре 2024 г. президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Документ предусматривает обязательства сторон о взаимной поддержке в случае вооруженного нападения на одну из стран. Также Россия и КНДР обязуются не заключать соглашений с третьими государствами, противоречащих интересам другой стороны, и не допускать использования своих территорий для действий, направленных на подрыв суверенитета партнера.
Подписанный в Пхеньяне договор позиционируется как миролюбивый и направленный на укрепление региональной и глобальной стабильности, а также на поддержку многополярного мирового порядка. Документ был ратифицирован Государственной думой и Советом Федерации, что официально закрепило новый уровень сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.