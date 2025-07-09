Глава МИД РФ Сергей Лавров 11-13 июля посетит КНДР

В ноябре 2024 г. президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Документ предусматривает обязательства сторон о взаимной поддержке в случае вооруженного нападения на одну из стран. Также Россия и КНДР обязуются не заключать соглашений с третьими государствами, противоречащих интересам другой стороны, и не допускать использования своих территорий для действий, направленных на подрыв суверенитета партнера.