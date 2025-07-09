В Кремле заявили об отсутствии планов Путина посетить КНДР в ближайшее время
Пока у российского лидера Владимира Путина нет планов приехать в КНДР с рабочим визитом, как и нет договоренностей о посещении России председателем КНДР Ким Чен Ыном в ближайшее время, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сейчас, в ближайшее время, таких планов нет. Когда они будут, мы сообщим», – сказал представитель Кремля.
Он также ответил на вопрос о том, передаст ли глава МИД РФ Сергей Лавров какое-либо послание от Путина Ким Чен Ыну во время своего визита в Пхеньян 11-13 июля. По его словам, такая передача происходит при каждом посещении КНДР российскими высокопоставленными представителями.
О поездке Лаврова 9 июля рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она отметила, что визит будет посвящен второму раунду стратегического диалога на уровне министров иностранных дел двух государств. Первый раунд консультаций прошел в ноябре 2024 г. в Москве. Встреча продолжалась более трех часов.
В ноябре 2024 г. Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Согласно этому документу, страны обязуются поддерживать друг друга в случае вооруженного нападения на одну из них. Государства не должны заключать соглашений с третьими государствами, недружественными для одной из сторон договора.