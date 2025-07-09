В Кремле заявили об отсутствии планов Путина посетить КНДР в ближайшее время

В ноябре 2024 г. Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Согласно этому документу, страны обязуются поддерживать друг друга в случае вооруженного нападения на одну из них. Государства не должны заключать соглашений с третьими государствами, недружественными для одной из сторон договора.