Лавров указал на непобедимое братство с Северной Кореей

«Вы охарактеризовали наш новый базовый стратегический диалог как прочную основу непобедимого боевого братства. Эта оценка получила зримое подтверждение в прямом практическом смысле ваших слов в Курской области», – сказал Лавров во вступительном слове, которое опубликовал МИД России.