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Лавров указал на непобедимое братство с Северной Кореей

Глава МИД КНДР подтвердила «безоговорочную поддержку» политики России
Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Вонсане подчеркнул вклад корейских бойцов в освобождение Курской области.

«Вы охарактеризовали наш новый базовый стратегический диалог как прочную основу непобедимого боевого братства. Эта оценка получила зримое подтверждение в прямом практическом смысле ваших слов в Курской области», – сказал Лавров во вступительном слове, которое опубликовал МИД России.

По словам Лаврова, в Курской области «героические бойцы Корейской народной армии» вместе с российскими военнослужащими приблизили освобождение Курской области от ВСУ. За это российский дипломат выразил признательность руководству КНДР и военнослужащим.

Цой Сон Хи заявила на встрече, что Северная Корея будет «безоговорочно поддерживать» политику России по защите суверенитета и территориальной целостности, передает «РИА Новости». 

Президент Владимир Путин отметил героизм, высокий уровень спецподготовки и самоотверженность военнослужащих КНДР, участвовавших в освобождении Курской области. Глава государства уточнил, что подразделения Корейской народной армии активно принимали участие в разгроме частей ВСУ, вторгшихся на российскую территорию.

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