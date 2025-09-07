Песков: Путин не интересуется книгами и фильмами о себе
Президент России Владимир Путин не смотрит фильмы о себе и не читает то, что о нем пишут в книгах, глава государства «на это не хочет терять время», заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Как он сам неоднократно говорил, про себя ни книги не читает, ни фильмы не смотрит», – сказал Песков ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что Путин предпочитает смотреть исторические фильмы и сериалы, прежде всего документальные, и иногда уделяет этому время в дороге.
В конце августа Песков говорил, что в Кремле нормально и с пониманием относятся к использованию образа президента РФ Владимира Путина в мировом кинематографе. Он также комментировал фильм французского режиссера Оливье Ассайаса «Кремлевский волшебник», в котором роль Путина исполнил британский актер Джуд Лоу. Песков сообщил, что в Кремле еще не успели ознакомиться с картиной. В центре сюжета – бывший советник Путина, вымышленный персонаж Вадим Баранов, в котором можно увидеть черты реального человека – бывшего помощника президента России Владислава Суркова.