Новый премьер-министр Таиланда вступил в должность
Новым премьер-министром Таиланда стал лидер партии «Пхумчайтхаи» («Партия гордости Таиланда») Анутин Чарнвиракул, он вступил в должность после того, как его назначение 7 сентября одобрил король Маха Вачиралонгкорн.
Новый глава правительства принес присягу перед портретом короля в штаб-квартире партии, передает государственное агентство Thai PBS. До этого генеральный секретарь палаты представителей Арпат Саканан вручил политику королевский указ о назначении его 32-м премьер-министром Таиланда. На церемонии принесения присяги в Бангкоке присутствовали семья Анутина, генеральный секретарь партии «Пхумчайтхаи» и представители других партий.
Парламент Таиланда утвердил Чарнвиракула новым премьер-министром 5 сентября. За его кандидатуру проголосовал 331 депутат из 490 присутствовавших на заседании. Соперник Чарнвиракула – Чайкасем Нитисири из партии «Пхыа Тхаи» («Для Таиланда») – получил 152 голоса.
Избрание нового главы правительства последовало за решением Конституционного суда об отстранении прошлого премьера Пхетхонгтхан Чинават. Суд признал, что она нарушила этические нормы после утечки разговора с бывшим премьером Камбоджи Хун Сеном, в котором она критиковала действия тайской армии.
Новое правительство сосредоточится на решении экономических проблем, таких как высокая стоимость жизни и растущий уровень задолженности домохозяйств, заявил премьер в телевизионном обращении к нации. Он также планирует предпринять шаги для мирного урегулирования пограничного спора между Таиландом и Камбоджей, приводит его слова Bloomberg.