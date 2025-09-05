Парламент Таиланда утвердил Анутхина Чанвиракуна новым премьер-министром

За его кандидатуру проголосовал 331 депутат из 490 присутствовавших на заседании парламента. Соперник Чанвиракуна – Чайкасем Нитисири из партии «Пхыа Тхаи» («Для Таиланда») – получил 152 голоса. Голосование проходило в открытом формате: каждого депутата вызывали для публичного выражения позиции – поддержать, не поддержать или воздержаться.