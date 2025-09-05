Парламент Таиланда утвердил Анутхина Чанвиракуна новым премьер-министром
Лидер партии «Пхумчайтхаи» («Партия гордости Таиланда») Анутхин Чанвиракун избран премьер-министром страны. Об этом сообщило государственное агентство Thai PBS.
За его кандидатуру проголосовал 331 депутат из 490 присутствовавших на заседании парламента. Соперник Чанвиракуна – Чайкасем Нитисири из партии «Пхыа Тхаи» («Для Таиланда») – получил 152 голоса. Голосование проходило в открытом формате: каждого депутата вызывали для публичного выражения позиции – поддержать, не поддержать или воздержаться.
Избрание нового главы правительства последовало за решением Конституционного суда об отстранении прошлого премьера Пхетхонгтхан Чинават. Суд признал, что она нарушила этические нормы после утечки разговора с бывшим премьером Камбоджи Хун Сеном, в котором она критиковала действия тайской армии.
28 июня в Бангкоке прошли протесты с требованием ее отставки. А 1 июля CNN сообщал, что 36 сенаторов подписали петицию за ее уход с поста.