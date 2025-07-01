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Суд отстранил от должности премьера Таиланда после утечки телефонного разговора

Ведомости

Конституционный суд Таиланда отстранил от должности премьер-министра страны Пхетхонгтхан Чинават на фоне скандала, связанного с утечкой телефонного разговора. Об этом сообщает CNN.

Причиной для отстранения стала петиция 36 сенаторов, потребовавших снять премьера с поста после того, как в сеть попала запись ее телефонной беседы с бывшим премьер-министром Камбоджи Хун Сеном. По мнению парламентариев, заявления, сделанные Пхетхонгтхан в ходе разговора, могут свидетельствовать о нарушении конституции и этических норм. Сообщалось, что в записи она критиковала тайскую армию.

Суд принял решение временно отстранить Пхетхонгтхан от исполнения обязанностей премьер-министра до вынесения окончательного вердикта по делу об этических нарушениях. В то же время она сохранит место в правительстве в качестве министра культуры.

В адрес Пхетхонгтхан все чаще звучат требования об отставке. В субботу в Бангкоке прошла антиправительственная акция протеста. Комментируя митинг, премьер заявила, что не видит повода для беспокойства, и поручила властям обеспечить мирное проведение мероприятия.

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