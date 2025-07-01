Суд отстранил от должности премьера Таиланда после утечки телефонного разговора

Причиной для отстранения стала петиция 36 сенаторов, потребовавших снять премьера с поста после того, как в сеть попала запись ее телефонной беседы с бывшим премьер-министром Камбоджи Хун Сеном. По мнению парламентариев, заявления, сделанные Пхетхонгтхан в ходе разговора, могут свидетельствовать о нарушении конституции и этических норм. Сообщалось, что в записи она критиковала тайскую армию.