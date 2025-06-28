В Бангкоке проходит митинг за отставку премьер-министра

В отношении премьера проходит судебное расследование: группа сенаторов обратилась в Конституционный суд и национальный антикоррупционный орган с просьбой расследовать ее поведение в связи с утечкой телефонного разговора. Отмечается, что решения любого из этих органов могут привести к ее отставке.