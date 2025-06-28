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В Бангкоке проходит митинг за отставку премьер-министра

Ведомости

На митинге в столице Таиланда протестующие потребовали отставки премьер-министра страны Пхэтхонгтхан Чинават, ожидается, что акция в течение дня привлечет больше людей, пишет Bloomberg.

Демонстрация в Банкгоке проходит после «спорного» телефонного разговора Чинават с бывшим премьер-министром Камбоджи Хун Сеном. В этом разговоре премьер Таиланда, как напоминает агентство, критиковала свою армию.

Пхэтхонгтхан Чинават заявила в день митинга, что ее не беспокоит протест и она поручила властям обеспечить мирное проведение акции, пишет также Reuters.

В отношении премьера проходит судебное расследование: группа сенаторов обратилась в Конституционный суд и национальный антикоррупционный орган с просьбой расследовать ее поведение в связи с утечкой телефонного разговора. Отмечается, что решения любого из этих органов могут привести к ее отставке.

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